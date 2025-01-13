Промоутер Усика Александр Красюк поделился мыслями относительно реванша с Дюбуа. Функционер считает, что бой может сорваться, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.

Читайте также "Сделай это": известный британский супертяжеловес дал совет Усику

Дюбуа может проиграть

Александр Красюк высказался относительно поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Промоутер Александра Усика считает, что "Динамит" может неожиданно проиграет новозеландскому боксеру.

Что будет дальше для Усика? Никогда не знаешь, что может произойти. Сейчас настало время Александру отдохнуть, а потом после боя Дюбуа – Паркер принимать решение. Я просто думаю, что Паркер выиграет, не знаю, что будет дальше,

– сказал Красюк.

Отметим, что бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером запланирован на 22 февраля. В случае победы британский боксер получит реванш с Александром Усиком.

Напомним, что Усик и Дюбуа уже встречались в 2023 году в польском городе Вроцлав. Тогда украинский чемпион в девятом раунде победил "Динамита" техническим нокаутом.