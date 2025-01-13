Промоутер Усика назвал причину, почему реванш с Дюбуа может не состояться

Даниэль Дюбуа бросил вызов Александру Усику после того, как украинец победил Тайсона Фьюри. Однако зажигательный "Динамит" не учел то, что ему еще предстоит поединок против Джозефа Паркера.

Промоутер Усика Александр Красюк поделился мыслями относительно реванша с Дюбуа. Функционер считает, что бой может сорваться, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.

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Дюбуа может проиграть

Александр Красюк высказался относительно поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Промоутер Александра Усика считает, что "Динамит" может неожиданно проиграет новозеландскому боксеру.

Что будет дальше для Усика? Никогда не знаешь, что может произойти. Сейчас настало время Александру отдохнуть, а потом после боя Дюбуа – Паркер принимать решение. Я просто думаю, что Паркер выиграет, не знаю, что будет дальше,

– сказал Красюк.

Отметим, что бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером запланирован на 22 февраля. В случае победы британский боксер получит реванш с Александром Усиком.

Напомним, что Усик и Дюбуа уже встречались в 2023 году в польском городе Вроцлав. Тогда украинский чемпион в девятом раунде победил "Динамита" техническим нокаутом.