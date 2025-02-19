Как минимум Усик может сойтись в ринге с победителем боя Дюбуа – Паркер. Также с украинским чемпионом хочет драться известный немецкий супертяж, но при одном условии, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Кто хочет драться с Усиком

Агит Кабаел признался, что хочет провести бой с Королем хевивейта. Немецкий боксер также заявил, что он полностью готов к поединку с Александром Усиком.

Однако непобежденный супертяж подчеркнул, что будет драться с тем, кого ему предложит Турки Аль аш-Шейх. Поэтому сейчас он сойдется в ринге с Чжаном Чжилеем.

После боя с Чжилеем мы взвесим наши варианты. Я хочу драться с лучшими в мире. Вот почему мы являемся частью сезона в Эр-Рияде. Прямо сейчас – Александр Усик лучший. Он чемпион мира и мы оба непобедимы. Но чтобы прояснить ситуацию: мы деремся с теми, кого называет Его Превосходительство,

– сказал Кабаел.

Напомним, что Агит Кабаел сразится с Чжаном Чжилеем 22 февраля в рамках вечера бокса в Эр-Рияде. На кону поединка титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.