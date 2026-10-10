"Где мой Бентли": Усик обратился к известному промоутеру из-за невыполненного обещания

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик с юмором напомнил британскому промоутеру Фрэнку Уоррену о его давнем обещании. Речь шла о подарке в виде автомобиля Бентли.

Украинский боксер записал обращение к представителю Даниэля Дюбуа, которого он победил в июльском реванше 2025 года. В своем аккаунте в инстаграме спортсмен отметил, что до сих пор ждет обещанный автомобиль.

История о том, как Уоррен обещал Усику элитный автомобиль

Перед реваншем с Дюбуа украинец рассказывал, что Уоррен пообещал подарить ему новенький Бентли в случае победы над британским боксером.

Фрэнк, мы же договаривались. Где мой "Бентли"? Фрэнк, ты же мужчина,

– сказал Усик.

Усик воспринял это обещание как дополнительную мотивацию и даже шутил, что готов переделать автомобиль с правым рулем.

Не "если", а когда я побежу, он подарит мне ее. Правый руль? Не проблема, я переделаю,

– говорил он.

A little extra motivation for Oleksandr Usyk to beat Daniel Dubois... #BBCBoxing https://t.co/Wy8vCTU5iX — BBC Sport (@BBCSport) April 29, 2025

Напомним, в первом поединке в августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. В реванше, который состоялся в июле 2025 года, украинец вновь одержал досрочную победу, отправив соперника в нокаут в пятом раунде.