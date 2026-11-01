Известный тренер не сдержал эмоций после новостей об Усике

Известный американский тренер и боксерский аналитик Тедди Атлас высказался о будущих планах Александра Усика. Украинский чемпион намерен вернуться в первую тяжелую весовую категорию, чтобы вновь побороться за титул абсолютного чемпиона мира.

Атлас положительно оценил желание Усика провести бой с непобедимым Давидом Бенавидесом. Свою позицию эксперт изложил в посте на своей странице в инстаграме.

Атлас назвал Усика чемпионом поколения

Напомним, о намерении Усика сменить весовую категорию ранее сообщил его менеджер Сергей Лапин. Украинец планирует вернуться в крузервейт, где в 2018 – 2019 годах владел титулом абсолютного чемпиона мира.

Даже приближаясь к 40-летию, Усик доказывает, почему он – чемпион, который появляется раз в поколение. Он всегда смотрит вперед, а не назад, в поисках следующего, самого серьезного вызова. Теперь в планах – сбросить вес и сразиться с непобедимым чемпионом в крузервейте Давидом Бенавидесом. Вау. Большие всегда ищут встречи с большими. Всегда,

– написал американский специалист.

По предварительной информации, сначала Усик хочет побороться за вакантный титул IBF, после чего провести объединительный поединок.

В свою очередь, Бенавидес 5 декабря должен встретиться с поляком Михалом Чесляком в поединке за объединение трех чемпионских поясов – WBA, WBO и WBC. Результат этого боя может повлиять на дальнейшие перспективы возможного противостояния с украинцем.