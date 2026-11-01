Відомий тренер не стримав емоцій після новин про Усика

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Атлас позитивно оцінив бажання Усика провести поєдинок із непереможним Давідом Бенавідесом. Свою позицію фахівець озвучив у дописі на сторінці в інстаграм.

Атлас назвав Усика чемпіоном покоління

Нагадаємо, про намір Усика змінити вагову категорію раніше повідомив його менеджер Сергій Лапін. Українець планує повернутися до крузервейту, де у 2018 – 2019 роках володів званням абсолютного чемпіона світу.

Навіть наближаючись до 40-річчя, Усик доводить, чому він – чемпіон, який з'являється раз на покоління. Він завжди дивиться вперед, а не назад, у пошуках наступного, найсерйознішого виклику. Тепер у планах – скинути вагу й битися з непереможним чемпіоном у крузервейті Бенавідесом. Вау. Великі завжди шукають зустрічі з великими. Завжди– написав американський спеціаліст.

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За попередньою інформацією, спочатку Усик хоче поборотися за вакантний титул IBF, після чого провести об'єднавчий поєдинок.

Своєю чергою, Бенавідес 5 грудня має зустрітися з поляком Міхалом Чесляком у поєдинку за об'єднання трьох чемпіонських поясів – WBA, WBO та WBC. Результат цього бою може вплинути на подальші перспективи можливого протистояння з українцем.