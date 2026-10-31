Усик прийняв рішення щодо наступного бою

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Про плани боксера повідомив журнал The Ring. Журналіст видання Майк Коппінджер поспілкувався в Ер-Ріяді з директором команди Усика Сергієм Лапіним, який розкрив можливий сценарій завершального етапу кар'єри українця.

Усик планує повернутися в крузервейт заради бою з Бенавідесом

За словами Лапіна, спочатку Усик планує поборотися за вакантний титул чемпіона світу IBF у першій важкій вазі. Після цього команда розраховує організувати поєдинок із Бенавідесом, щоб об'єднати чемпіонські пояси та знову здобути статус абсолютного чемпіона світу.

Олександр планує повернутися до першої важкої ваги у 2027 році й знову стати абсолютним чемпіоном. Спочатку ми розглядаємо бій за вакантний титул чемпіона світу. Після цього наша мета – зустрітися з Девідом Бенавідесом, об'єднати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі,

– заявив Лапін.

Для Усика це буде повернення до дивізіону, в якому він уже досяг історичного успіху. У 2018 році українець об'єднав усі чотири основні чемпіонські пояси крузервейту, ставши абсолютним чемпіоном світу. Згодом він перейшов у надважку вагу, де також підкорив вершину світового боксу.

Сам Бенавідес раніше підтверджував, що сторони обговорювали можливість очного протистояння за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас американцю спочатку необхідно виконати власне завдання: 5 грудня він має провести поєдинок із Міхалом Чесляком, у якому спробує об'єднати чемпіонські титули.