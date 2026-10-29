Американський боксер підтвердив переговори з Усиком про бій

За його словами, сторони вже обговорювали можливе повернення Усика до першої важкої ваги. Про це він заявив в інтерв'ю ютуб-каналу Fight Hub TV.

Adv

Бенавідес розкрив деталі переговорів з Усиком

Водночас боксер наголосив, що готовий розглянути й поєдинок у надважкій вазі, якщо це допоможе організувати зустріч з українцем.

Ми обговорювали з Усиком його повернення в крузервейт. Якби це був бій за звання абсолютного чемпіона, він був би значущішим. Зараз у нього немає поясів у надважкій вазі. Звісно, поєдинок у надважкій вазі теж був би гучною подією, але тут є глибша історія – адже цей бій міг би бути за всі чотири пояси– сказав Бенавідес.

Американець також запевнив, що не має наміру уникати складних викликів і готовий піднятися у ваговій категорії заради протистояння з українським спортсменом.

Я просто хочу битися. Хочу битися з найкращими. Якщо доведеться піднятися туди й битися проти лінійного чемпіона – навіть без поясів на кону – я це зроблю. Я хочу, щоб мене поважали, і доможуся цього так чи інакше– наголосив боксер.

Реклама 21+ / Реклама 21+ /

Бенавідес розповів, як готуватиметься до бою з Усиком

За словами американця, у разі організації поєдинку він ретельно вивчатиме стиль українця та використовуватиме досвід протистоянь із сильними європейськими боксерами, зокрема шульгами.

Я тренуватимуся до цього поєдинку так, ніби від цього залежить моє життя. Саме це дозволить мені показати свою найкращу версію. Я не збираюся тікати, бо я взагалі не тікаю– заявив Бенавідес.

Він також високо оцінив досягнення Усика, порівнявши їх із результатами мексиканської зірки боксу Сауля "Канело" Альвареса. На думку американця, перемога над українцем допомогла б йому остаточно закріпити своє місце в історії боксу.

Як на мене, в Усика навіть більше досягнень, ніж у Канело. Щойно я його переможу, ніхто вже не зможе заперечити моє місце в історії боксу– додав спортсмен.

Коли може відбутися бій Усик – Бенавідес

Раніше з'являлася інформація, що серед можливих суперників Усика розглядають Бенавідеса, а також варіант третього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Потенційна зустріч українця з американцем може відбутися у 2027 році, однак офіційного підтвердження бою наразі немає.

Водночас Бенавідес уже має наступного суперника. 5 грудня у Фініксі, штат Аризона, він має провести поєдинок проти поляка Міхала Чесляка.

Нагадаємо, влітку Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів. За наявною інформацією, у 2026 році український боксер більше не планує виходити на ринг.