Про це повідомив інсайдер і журналіст журналу The Ring Майк Коппінджер. За його інформацією, Усик прагне зосередитися на найгучніших протистояннях у світовому боксі.

Що відомо про поєдинки та суперників Усика

Одним із пріоритетних варіантів є третій бій проти Ф'юрі, однак його проведення залежатиме від результату поєдинку британця з Ентоні Джошуа.

Ще одним потенційним суперником українця називають непереможеного американця Бенавідеса, який розглядає можливість виступів у надважкій вазі.

Є вагома причина, чому Олександр Усик звільнив усі чотири чемпіонські пояси в надважкій вазі: він прагне зустрітися з найгучнішими суперниками. Серед можливих варіантів – третій бій із Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Ентоні Джошуа, та поєдинок із Давідом Бенавідесом,

– зазначив Коппінджер.

Раніше повідомлялося, що Усик може провести бій із колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером у березні 2027 року в США. Однак у жовтні стало відомо, що переговори між сторонами зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, останній поєдинок українець провів у травні, коли зустрівся з відомим кікбоксером Ріко Верховеном і здобув перемогу технічним нокаутом.

У червні українець звільнив чемпіонські пояси в надважкій вазі, зберігши статус чемпіона за версією журналу The Ring.

Скільки боїв ще проведе Усик

Усик чітко дав зрозуміти, що завершувати спортивну кар'єру поки не планує: "Я залишаю пояси, але не залишаю спорт. У мене ще залишився останній танець".

Раніше боксер допускав можливість провести лише один прощальний поєдинок, однак згодом заявив про намір виступати ще приблизно півтора-два роки та провести за цей час два бої.

Після того як у червні він звільнив усі чемпіонські титули в надважкій вазі, його пріоритетом стали гучні зустрічі, не пов'язані із захистом поясів.