У коментарі The Ring Ф'юрі повідомив, що прагне зустрітися з українцем у Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден" після того, як переможе Ентоні Джошуа 11 грудня.

Коли та де Ф'юрі хоче битися проти Усика

За словами "Циганського короля", 39-річний українець також буцімто хоче провести ще один реванш.

Який це був би фінал кар'єри: відлупцювати цього невдаху (Джошуа – 24 Канал) у Кардіффі на очах у 80 тисяч глядачів, а потім поїхати до "Медісон-сквер-гарден" і нарешті взяти реванш у кролика,

– сказав Ф'юрі.

Тайсон повторив, що нібито несправедливо програв два попередні бої Усику.

"Я точно знаю, що хочу реваншу з ним, третього бою, бо в глибині душі переконаний, що виграв ті попередні поєдинки. Та з якоїсь причини перемогу віддали йому. І він теж цього хоче. Бо він теж боєць. Він думає: "Чорт забирай... Виграв я ці бої чи ні?" Він навіть визнав на камеру: "Бій був дуже рівним. Якби перемогу віддали йому, я б не сперечався", – заявив Тайсон.

Урешті-решт Ф'юрі сказав, що не бажає Усику нічого поганого, але хоче отримати шанс виправити свої поразки.

Бій Усик – Ф'юрі може відбутися у 2027 році

Нагадаємо, раніше Ф'юрі заявив, що планує провести третій поєдинок проти Усика у 2027 році. За словами британця, він уже обговорював можливу трилогію з українським боксером і той нібито готовий вийти на ринг у першому кварталі наступного року.

Менеджер британця Спенсер Браун підтвердив, що команда спробує організувати для Тайсона ще один бій проти Усика, якщо той переможе Джошуа.

Додамо, у попередньому поєдинку Усик технічним нокаутом зупинив Ріко Верховена, тоді як Ф'юрі – переміг польського ветерана Маріуша Ваха. А два поєдинки між Усиком і Ф'юрі у 2024 році закінчилися звитягами українського спортсмена.