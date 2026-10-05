Менеджер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ф'юрі Спенсер Браун заявив, що в разі перемоги британця над Ентоні Джошуа команда "Циганського короля" хотіла б знову організувати поєдинок з Усиком. Про це він розповів в інтерв'ю Sky Sports.

У команді Ф'юрі відповіли щодо третього бою з Усиком

Він також повідомив, що контракт на бій Ф'юрі – Джошуа розрахований лише на один поєдинок, а реванш наразі не є пріоритетом для команди британця.

За контрактом прописано один бій. Один великий бій. Усе з самого початку планувалося саме під це. Я не кажу, що другого бою не може бути. Але якщо Тайсон переможе, ми б хотіли також повернутися до справ із Усиком,

– сказав він.

За словами менеджера, для Ф'юрі та Джошуа цей поєдинок може стати одним із останніх у кар'єрі. Тому поразка будь-кого з британців змусить його замислитися над подальшими виступами.

Вони всі вже близькі до завершення кар'єри. Хто б тут не програв – куди йому далі рухатися? Це складне питання. Хто переможе – для того історія триває. А той, хто програє, муситиме міцно замислитися, що робити далі й коли саме ставити крапку,

– зазначив Браун.

Таким чином, у разі перемоги Ф'юрі над Джошуа його команда розглядає можливість повернення до протистояння з Усиком. Українець уже двічі перемагав британця у 2024 році, обидва поєдинки завершилися рішенням суддів на користь Олександра.

Бій Ф'юрі – Джошуа запланований на 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі. Переможець отримає спеціальний пояс Battle of Britain.