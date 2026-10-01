Унікальну нагороду виготовили на замовлення Туркі Аль аш-Шейха, голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг. Саме він особисто показав спеціальний пояс під час першої дуелі поглядів між Ф'юрі та Джошуа, повідомляє 24 Канал.

Як виглядатиме пояс, за який змагатимуться Ф'юрі та Джошуа

Бій відбудеться 11 грудня на Principality Stadium у Кардіффі. На кону також стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі. Ексклюзивні права на пряму трансляцію шоу отримав стримінговий сервіс Netflix.

Перша зустріч британців пройшла у дружній атмосфері. Ф'юрі та Джошуа жартували під час пресконференції, а Тайсон запропонував супернику після бою разом випити пива та "закопати сокиру війни". Наприкінці дуелі поглядів Джошуа навіть жартома почухав Ф'юрі по животу.

Влітку обидва боксери провели проміжні поєдинки. Джошуа здобув перемогу нокаутом над Крістіаном Пренгою, тоді як Ф'юрі переміг польського спортсмена Маріуша Ваха.

До майбутнього поєдинку Джошуа тренуватиме Бен Девісон, який раніше працював із самим британцем та Ф'юрі. Також команда Джошуа залучила до консультацій Пітера Ф'юрі – дядька та екснаставника Тайсона. Окремо підготовку Ентоні узгоджуватимуть із представниками команди Олександра Усика.