За його словами, він підтримує контакт із Пітером Ф'юрі – дядьком і екснаставником Тайсона. Саме під його керівництвом "Циганський король" у 2015 році здобув знакову перемогу над Володимиром Кличком. Про це пише Ring Magazine та ESPN.

Співпраця із Пітером Ф'юрі та командою Усика

Зв'язок із Ф'юрі вдалося встановити завдяки боксеру Метті Харрісу, якого зараз тренує досвідчений фахівець.

Я спілкуюся з Пітером Ф'юрі. Він також готовий мені допомогти,

– заявив Джошуа.

Він додав, що вже отримав кілька важливих порад щодо майбутнього протистояння.

Окрім цього, Ентоні оголосив про повернення до тренера Бена Девісона, який буде в його куті під час бою. Проте ключовою особливістю табору стане те, що Девісон працюватиме з командою українського боксера Олександра Усика, зокрема з тренером Єгором Голубом, пише BoxingScene.

Зазначимо, що саме команда Усика готувала Джошуа до двох його попередніх переможних поєдинків, включно з останнім важким боєм проти албанця Крістіана Пренги, в якому "Ей-Джей" побував у двох нокдаунах, але вирвав перемогу нокаутом у другому раунді.

Перший face-to-face та деталі бою

Під час офіційного заходу Джошуа та Ф'юрі вже провели традиційну дуель поглядів.

Їхній очікуваний поєдинок запланований на 11 грудня та пройде на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс). У бою між 36-річним Джошуа та 38-річним Ф'юрі на кону стоятиме пояс WBA Super.

В останньому поєдинку Джошуа здобув перемогу над Пренгою, тоді як Ф'юрі у своєму попередньому бою переміг 46-річного польського боксера Маріуша Ваха.