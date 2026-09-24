Однак тепер стало відомо, що бій офіційно відбудеться 11 грудня в Уельсі, на стадіоні в Кардіффі. Інформація з'явилася в анонсі Netflix, який виступить транслятором поєдинку, повідомляє 24 Канал.

Дата та місце проведення бою Ф'юрі – Джошуа

Джошуа опублікував цей анонс із підписом: "Я надихаю ціле покоління".

Туркі Аль аш-Шейх, організатор бою, зі свого боку написав: "Роками готувався. Одна ніч, щоб усе вирішити".

Що відбувалося перед офіційним представленням бою

Організатори активно працювали над тим, щоб перенести поєдинок до США, зокрема на легендарну Madison Square Garden у Нью-Йорку. Водночас команда Джошуа на чолі з промоутером Едді Гірном категорично виступала проти проведення бою в Америці. У контракті Джошуа було чітко прописано, що поєдинок має відбутися на території Великої Британії.

Незадовго до офіційного анонсу виник скандал, пов'язаний із відмінностями в умовах контрактів боксерів. Джошуа оприлюднив у соцмережах лист від VADA (Добровільної антидопінгової асоціації), натякнувши, що Ф'юрі не поспішає долучатися до програми тестування.

Гірн зі свого боку заявив, що за умовами контракту Джошуа мав розпочати проходження тестів одразу після підписання попередніх домовленостей. Водночас для Ф'юрі на початкових етапах, за словами промоутера, подібних жорстких часових вимог не передбачалося.

Поки сторони затягували з остаточним визначенням дати бою, Ф'юрі регулярно публікував відео, у яких звинувачував Джошуа у боягузтві. Зокрема, він називав свого потенційного суперника "маленьким сцикуном" і людиною з "паперовим підборіддям".