Однако теперь стало известно, что бой официально состоится 11 декабря в Уэльсе, на стадионе в Кардиффе. Эта информация появилась в анонсе Netflix, который выступит транслятором поединка, сообщает 24 Канал.

Дата и место проведения боя Фьюри – Джошуа

Джошуа опубликовал этот анонс с подписью: "Я вдохновляю целое поколение".

Турки Аль-аш-Шейх, организатор боя, со своей стороны написал: "Годами готовился. Одна ночь, чтобы все решить".

Что происходило перед официальным анонсом боя

Организаторы активно работали над тем, чтобы перенести поединок в США, в частности в легендарный Madison Square Garden в Нью-Йорке. Однако команда Джошуа во главе с промоутером Эдди Гирном категорически выступала против проведения боя в Америке. В контракте Джошуа было четко прописано, что поединок должен состояться на территории Великобритании.

Незадолго до официального анонса разразился скандал, связанный с различиями в условиях контрактов боксеров. Джошуа опубликовал в соцсетях письмо от VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации), намекнув, что Фьюри не спешит присоединяться к программе тестирования.

Гирн, со своей стороны, заявил, что по условиям контракта Джошуа должен был начать проходить тесты сразу после подписания предварительных соглашений. В то же время для Фьюри на начальных этапах, по словам промоутера, подобных жестких временных требований не предусматривалось.

Пока стороны затягивали с окончательным определением даты боя, Фьюри регулярно публиковал видео, в которых обвинял Джошуа в трусости. В частности, он называл своего потенциального соперника "маленьким трусом" и человеком с "бумажным подбородком".