Передбачалося, що тестування розпочнеться одразу після підписання угод, однак у випадку Ф'юрі цього не відбулося. Про це Гірн розповів в інтерв'ю Matchroom Boxing.

Який пункт у контракті на бій Джошуа – Ф'юрі міг бути порушеним

Промоутер наголосив, що не звинувачує "Циганського короля", оскільки такий пункт, імовірно, просто не був прописаний у його версії договору, на відміну від контракту "Ей-Джея".

Те, що передбачено в контракті "Ей-Джея", не обов'язково міститься в контракті Тайсона Ф'юрі. Я не кажу, що він не зареєструвався. Не думаю, що він був зобов'язаний це робити згідно зі своєю угодою, але в нашому контракті така умова була,

– пояснив Гірн.

Наразі поєдинок між британськими боксерами перебуває на фінальній стадії узгодження. Головною датою протистояння інсайдери називають 11 грудня (альтернативними варіантами були 28 листопада та 4 грудня).

Грандіозне шоу планується на 80-тисячному стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс), який приваблює організаторів наявністю розсувного даху на випадок зимової негоди.

Відомо, що саудівські інвестори (Sela) та медіагігант Netflix наполягали на проведенні поєдинку в Нью-Йорку на культовій арені Madison Square Garden. Проте Гірн відхилив значно вигіднішу фінансову пропозицію США, заявивши, що "Джошуа не продається", та наполіг на проведенні історичного бою на батьківщині.

Офіційний анонс поєдинку та остаточне затвердження дати очікуються найближчим часом.