За інформацією журналіста та інсайдера Дена Рафаеля, сторони наразі попередньо орієнтуються на 11 грудня. Джерело, безпосередньо знайоме з перебігом переговорів, повідомляє, що потенційною ареною бою може стати Кардіфф у Вельсі.

Детальніше про дату та місце поєдинку Ф'юрі Джошуа

Водночас для остаточного підтвердження поєдинку необхідно завершити бюрократичні процедури та отримати відповідні дозволи. За словами інсайдера, під час обговорень також розглядалися дати 28 листопада та 4 грудня.

За інформацією джерела, безпосередньо залученого до справи, бій Джошуа – Ф'юрі, якщо все буде на 100% узгоджено, відбудеться 11 грудня в Кардіффі,

– написав Рафаель.

Раніше повідомлялося, що бій може пройти у США. Однак команда Джошуа наполягала на проведенні одного з найбільш очікуваних поєдинків у Великій Британії.

Промоутер Едді Гірн раніше заявляв, що Джошуа "не продається" та його бій із Ф'юрі має відбутися саме на батьківщині.

Про перенесення поєдинку на грудень також говорив менеджер Ф'юрі Спенсер Браун: "Це буде найкращий різдвяний подарунок для всіх вболівальників".

Очікується, що транслятором вечора боксу стане Netflix. Медіаплатформа вже схвалила проведення поєдинку у Вельсі.