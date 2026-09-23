Цей документ фактично підтвердив нещодавню заяву промоутера Едді Гірна. Раніше він розповідав журналістам, що відповідно до умов контракту Ф'юрі вже мав долучитися до програми вибіркового допінг-контролю, пише talkSPORT.

Що було написано у листі

У листі представниця організації Маргарет Гудман звертається до команди Джошуа із запитом щодо його майбутнього суперника.

Чи буде містер Ф'юрі проходити тестування? Зазвичай ми включаємо суперників одночасно. Нам також потрібна форма із зазначенням місцеперебування, щоб включити до програми будь-якого з бійців,

– написано у скріншоті.

Джошуа вирішив особисто натякнути на затримку з боку суперника, хоча й підписав скріншот нескандально: "Я не звинувачую TF (Тайсона Ф'юрі) ні в чому". Точна дата надсилання цього листа наразі залишається невідомою.

На якому етапі організація бою Ф'юрі – Джошуа

Очікується, що довгоочікуваний бій колишніх лідерів надважкого дивізіону відбудеться 11 грудня в Кардіффі (Уельс) на Principality Stadium. Офіційний анонс та фінальний пресреліз мають з'явитися найближчими днями.

Контракт на поєдинок суперники підписали ще у квітні, проте довкола дати та локації тривали затяжні дискусії (розглядали також варіанти наприкінці листопада та 4 грудня).

Попри близькість до офіційного оголошення, команда Ф'юрі вже розробляє запасний план: якщо Джошуа з якихось причин зніметься, "Циганський король" усе одно вийде в ринг 11 грудня в Кардіффі, але проти іншого суперника. Паралельно з цим Ф'юрі продовжує підігрівати медійний інтерес до можливої трилогії з Олександром Усиком.