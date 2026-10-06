Британець хоче зустрітися з Усиком у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Його слова наводить Boxing News.

Третій бій Усика з Ф'юрі: що відомо

Усик двічі перемагав Ф'юрі. У першому поєдинку, який відбувся у травні 2024 року, українець здобув перемогу розділеним рішенням суддів. У грудні того ж року Усик знову виявився сильнішим, цього разу – одностайним рішенням.

Для розминки я хочу розбити на друзки цього безхатька Джошуа, а потім влаштувати трилогію з "кроликом" Усиком. Я обговорював це з Алексом, і він готовий побитися наступного року – у першому кварталі. Поєдинок з Джошуа в Кардіффі, а потім з Усиком у Madison Square Garden у Нью-Йорку – це стало б вишенькою на торті моєї довгої та блискучої кар'єри,

– заявив британський боксер.

Втім, перш ніж думати про третю зустріч з українцем, Ф'юрі має провести бій проти Ентоні Джошуа. Поєдинок запланований на 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс). За словами британця, саме цей бій має стати першим етапом його плану на 2027 рік.

Водночас Усик, за попередніми планами, може провести наступний поєдинок проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Бій українця з американцем нібито планують організувати у березні 2027 року в США, однак офіційного підтвердження проведення цього поєдинку наразі немає.

Таким чином, потенційна третя зустріч Усика та Ф'юрі залежатиме не лише від бажання британця, а й від подальших планів українського спортмена та результатів їхніх майбутніх поєдинків.