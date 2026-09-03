Чісора переконаний, що бій може провалитися в комерційному плані та зібрати невисокі показники продажів. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Fight Hub TV.

Чому Чісора незадоволений можливим боєм Усик – Вайлдер

Раніше з'явилася інформація, що український боксер планує провести свій прощальний поєдинок у кар'єрі, який стане його "останнім танцем", саме проти Вайлдера.

Зустріч орієнтовно запланована на березень 2027 року в США, а найімовірнішою локацією називають арену T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Ніхто за це не платитиме. Хто купуватиме квитки на це лайно? Ви думаєте, що вболівальники Деонтея Вайлдера підуть купувати квитки, щоб подивитися його бій? Це буде просто провал,

– заявив Чісора.

Нагадаємо, у квітні цього року Вайлдер здолав Чісору роздільним рішенням суддів.

Усик свій останній поєдинок провів 23 травня в єгипетській Гізі, біля пірамід. Українець переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді.

Зазначимо, що український боксер зустрічався з Чісорою на рингу. Їхній бій відбувся 31 жовтня 2020 року в Лондоні, на арені "Вемблі". За підсумками поєдинку Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.