За даними видання The Ring, бій Усик – Вайлдер може відбутися у 2026 році в США. Повідомляється, що обидві команди ведуть переговори щодо протистояння.

Коли відбудеться бій Усика

Усик спочатку натякав, що може битися з переможцем дуелі Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі, щоб знову стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі, а також розглядав трилогію з Тайсоном Ф'юрі.

Пізніше з'явилися припущення, що українець зустрінеться з Ріко Верховеном у матчі-реванші через суперечливий характер його зупинки в Єгипті.

Тепер зрозуміло, що жодного з цих боїв не відбудеться, оскільки Усик віддав перевагу знаковій події в Америці для свого останнього бою.

Іншим претендентом на поєдинок з Олександром був легенда ММА Джон Джонс, однак Вайлдер все ж виявився більш привабливою опцією.

Як пише The Ring, 40-річний Вайлдер, колишній чемпіон WBC у важкій вазі, може забезпечити Усику великий бій у США, який йому досі не вдавалося провести протягом кар'єри.

Нагадаємо, британський промоутер Едді Гірн повідомляв, що 39-річний Усик буцімто уклав угоду на бій проти Вайлдера. Він зазначив, що саме цей поєдинок стане останнім у кар'єрі українця.

Згодом Шеллі Фінкель, менеджер Вайлдера, заявив, що його клієнт з радістю скористається можливістю битися з Усиком. Однак він наголосив, що умови мають бути відповідними.

Сам Вайлдер раніше стверджував, що йому потрібен бій з Усиком, щоб досягти поставленої мети.