Британец хочет встретиться с Усиком в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его слова приводит Boxing News.

Третий бой Усика с Фьюри: что известно

Усик дважды побеждал Фьюри. В первом поединке, который состоялся в мае 2024 года, украинец одержал победу раздельным решением судей. В декабре того же года Усик снова оказался сильнее, на этот раз – единогласным решением.

Для разминки я хочу разбить в щепки этого бродягу Джошуа, а затем устроить трилогию с "кроликом" Усиком. Я обсуждал это с Алексом, и он готов сразиться в следующем году – в первом квартале. Поединок с Джошуа в Кардиффе, а затем с Усиком в Madison Square Garden в Нью-Йорке – это стало бы вишенкой на торте моей долгой и блестящей карьеры,

– заявил британский боксер.

Впрочем, прежде чем думать о третьей встрече с украинцем, Фьюри должен провести бой против Энтони Джошуа. Поединок запланирован на 11 декабря на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе (Уэльс). По словам британца, именно этот бой должен стать первым этапом его плана на 2027 год.

В то же время Усик, по предварительным планам, может провести следующий матч против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Бой украинца с американцем якобы планируют организовать в марте 2027 года в США, однако официального подтверждения проведения этого поединка пока нет.

Таким образом, потенциальная третья встреча Усика и Фьюри будет зависеть не только от желания британца, но и от дальнейших планов украинского спортсмена, а также от результатов их будущих поединков.