Об этом Джонс-младший рассказал в интервью для Boxingscene. Именно с Опетаей американец должен встретиться на ринге.

Что Джонс-младший сказал об Усике

Анализируя предстоящий бой Бенавидеса против австралийца Опетаи, запланированный на май 2027 года, боксер отметил, что поединок против Усика был бы для Давида гораздо более простой задачей.

Усик был бы для него более легким соперником, чем Опетаи. Тот моложе, сильнее. На мой взгляд, он гораздо опаснее для Бенавидеса, чем Усик. Я всегда считал, что ему стоило выбрать Усика, а не Опетаи. Но теперь он должен драться с Опетаей, потому что это единственный вариант, который у него остался,

– подчеркнул экс-чемпион.

По мнению Джонса, именно Бенавидес сейчас заслуживает звания главной звезды спорта, хотя конкуренция за этот статус чрезвычайно высока.

Бенавидес, без всяких сомнений, является лицом бокса. Бам Родригес приближается к этому статусу, Бутс Эннис, Шакур Стивенсон – много ребят на подходе. Танк Дэвис уже некоторое время находится на этой позиции. Сейчас в боксе действительно замечательная группа ребят, способных стать главной фигурой, но прямо сейчас я выбираю Давида,

– заявил он.

Напомним, что перед потенциальной встречей с Опетаей у Бенавидеса уже подписан контракт на промежуточный поединок, запланированный на декабрь. Сам Давид ранее отмечал, что чувствует себя комфортно в тяжелом весе без изнурительной сброски веса, однако отдельно подчеркнул: если появится реальная возможность провести поединок против Усика, он без колебаний ее примет.

Рой Джонс-младший регулярно критикует выступления Усика, акцентирует внимание на его слабых сторонах и время от времени занижает его позицию в исторических рейтингах. В то же время профессиональный рекорд Усика остается идеальным – 25 побед, из которых 16 одержаны нокаутом, и ни одного поражения.