"Сделай это": известный британский супертяжеловес дал совет Усику

Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри в 2024 году и стал Королем хевивейта. Украинский чемпион "золотыми буквами" вписал свое имя в историю бокса.

Фрейзер Кларк поделился мыслями относительно будущего украинца. Британский супертяжеловес высказался, стоит ли Усику дальше драться в ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кларк о карьере Усика

Британский боксер Фрейзер Кларк считает, что Александр Усик должен завершить карьеру и уйти на пенсию непобежденным. Медалист Олимпийских игр подчеркнул, что украинскому чемпиону нечего доказывать.

Кларк отметил достижения Усика в профессиональном ринге. Также Фрейзер поразмышлял о соперниках, которых украинский боксер уже победил.

Я хочу, чтобы Усик закончил с боксом. Сделай это, что ты еще собираешься кому-то доказывать? Он победил Джошуа, Фьюри, Дюбуа, сомневаюсь, что кто-то способен поднять его с постели. Уайлдер? Он уже давно не в форме, чтобы Усик с ним дрался,

– сказал Кларк.

Напомним, что Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри принял вызов от Даниэля Дюбуа, который стремится к мести в реванше. Недавно украинский чемпион подтвердил, что будет драться с британским супертяжеловесом.