Фрейзер Кларк поділився думками щодо майбутнього українця. Британський суперважковаговик висловився, чи варто Усику далі битись у рингу, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Кларк про кар'єру Усика

Британський боксер Фрейзер Кларк вважає, що Олександр Усик має завершити кар'єру та піти на пенсію непереможеним. Медаліст Олімпійських ігор підкреслив, що українському чемпіону немає чого доводити.

Кларк відзначив досягнення Усика у професійному ринзі. Також Фрейзер поміркував про суперників, яких український боксер вже переміг.

Я хочу, щоб Усик закінчив з боксом. Зроби це, що ти ще збираєшся комусь доводити? Він переміг Джошуа, Ф'юрі, Дюбуа, сумніваюся, що хтось спроможний підняти його з ліжка. Уайлдер? Він вже давно не в формі, щоб Усик з ним бився,

– сказав Кларк.

Нагадаємо, що Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі прийняв виклик від Даніеля Дюбуа, який прагне помсти у реванші. Нещодавно український чемпіон підтвердив, що буде битись з британським супертяжем.