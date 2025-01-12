Український боксер потрапив на коротеньке інтерв'ю до журналіста The Ring, який поспілкувався під час заходу із цілою горою зірок боксу. У представника ЗМІ було лише одне питання: "Чи дасть Усик реванш Даніелю Дюбуа?", пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Варте уваги Усик став "Боксером року" від The Ring: непереможний українець виграв у трьох номінаціях

Усик готовий до реваншу із Дюбуа

На що отримав лаконічну, але омріяну відповідь.

Без проблем, я готовий. Але зараз я відпочиваю,

– відповів чемпіон світу із України.

Довідка. Усик вже бився проти Дюбуа у серпні 2023-го року. Той бій закінчився технічним нокаутом від Олександра у 9-му раунді. Тепер британець бажає взяти реванш у бою за "абсолют" хевівейту. "Динаміт" кинув публічний виклик Усику після реваншу українця із Ф'юрі 21 грудня.

Також Усик запевнив, що у нього хороше самопочуття та розповів коротко про свій графік.

"Добре. Я добре сплю, прокидаюся о 10-11 годині. Іноді о 7, коли ходжу у церкву. Можливо, у школу. Я релаксую", – сказав Олександр.

Відео коментаря Усика для The Ring

Нагадаємо, що Усик боровся за індивідуальну нагороду "Боксер року", у якій у підсумку й переміг. Також 9-й раунд першого бою Усик – Ф'юрі став найкращим раундом минулого року, а перша "битва століття" українця проти "Циганського короля" стала "Подією року".

Також перший двобій Усик – Ф'юрі був у переліку номінації "Бій року", де сталась сенсація. Найкращим поєдинком 2024-го року став бій Реймонд Форд – Отабек Холматов. Дуже дивний вибір від The Ring.