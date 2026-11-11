В Великобритании обвинили Усика в неисполнении обязанностей

Фрэнк Уоррен напомнил Александру Усику о необходимости проводить обязательные защиты титулов. Известный промоутер затронул тему возвращения украинца в крузервейт.

По мнению основателя компании Queensberry Promotions, Александр должен был защищать пояса. Слова промоутера приводит YouTube-канал Sky Sports Boxing.

Что сказал Уоррен об Усике

Функционер заявил о своем положительном отношении к трехкратному абсолютному чемпиону мира по боксу, но напомнил ему об одном обстоятельстве.

Он освободил пояса, не выполнил обязательные защиты. Он делал все, что от него требовали, и, возможно, для него это разумное решение. Время покажет,

– заявил Уоррен.

Отметим, что в конце мая 39-летний украинец нокаутировал голландца Рико Верховена. Тогда Усик владел титулами WBC, IBF и WBA в супертяжелом весе. Верховен претендовал только на пояс WBC.

В тот же вечер, после победы украинца, на ринг поднялся временный чемпион по версии WBC Агит Кабаел. Правда, бой между ним и Александром не организовали.

Усик больше не защищал титулы, а летом отказался от них.

Что дальше для Усика

Напомним, Александр недавно объявил о возвращении в крузервейт. Усик стремится сразиться с непобедимым Бенавидесом, чтобы стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира.

Однако, чтобы их поединок состоялся, Давиду сначала придется 5 декабря провести объединительный бой против чемпиона WBC Михала Чесляка.