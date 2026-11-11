У Британії звинуватили Усика у невиконанні обов'язків

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На думку засновника компанії Queensberry Promotions, Олександр мав захищати пояси. Слова промоутера передає ютуб-канал Sky Sports Boxing.

Що сказав Воррен про Усика

Функціонер заявив про своє позитивне ставлення до триразового абсолютного чемпіона світу з боксу, але нагадав тому про певну обставину.

Він звільнив пояси, не виконав обов’язкових захистів. Він робив усе, що від нього вимагали, і, можливо, для нього це розумне рішення. Час покаже– заявив Воррен.

Зазначимо, що наприкінці травня 39-річний українець нокаутував нідерландця Ріко Верховена. Тоді Усик володів титулами WBC, IBF та WBA у надважкій вазі. Верховен претендував лише на пояс WBC.

Того ж вечора, після перемоги українця, у ринг підійнявся тимчасовий чемпіон за лінією WBC Агіт Кабаєл. Щоправда, бій між ним та Олександром не організували.

Усик більше не захищав титули, а влітку відмовився від них.

Що далі для Усика

Нагадаємо, Олександр нещодавно оголосив про повернення у крузервейт. Усик прагне провести бій з непереможним Бенавідесом, щоб стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу.

Однак, щоб їхній поєдинок відбувся, Давіду спершу доведеться 5 грудня провести об'єднавчий бій проти чемпіона WBC Міхала Чесляка.