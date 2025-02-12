Непобежденный супертяжеловес: промоутер Фьюри назвал неожиданного соперника для Усика

Александр Усик владеет главными чемпионскими поясами в супертяжелом весе. Промоутер из Великобритании Фрэнк Уоррен поделился мыслями относительно потенциальной защиты титулов украинским чемпионом.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, назвал имя возможного соперника Короля хевивейта. Основатель Queensberry Promotions хочет, чтобы другой его подопечный дрался с украинцем, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Читайте также Разница поколений: экс-чемпион мира назвал лучшего боксера всех времен

Интересный соперник для Усика

Фрэнк Уоррен заявил, что вскоре он объявит следующий бой Фабио Вродли. Британский промоутер заверил спортивное сообщество, что поединок его подопечного понравится многим.

По его мнению, это будет особое противостояние. Ведь Уордли замечательный боксер и настоящий мужчина, который давно заслужил, чтобы провести большой поединок, отметив, что Великобритания является родиной супертяжелого веса.

Чемпион, у которого три пояса – Александр Усик – и если он хочет их защищать, то он должен сделать это против наших ребят. Так что мы имеем все здесь, на DAZN, чтобы организовать такие встречи. Это очень захватывающие времена для нас и наших боксеров,

– подытожил Уоррен.

Отметим, что 30-летний Фабио Вродли провел за свою карьеру 19 поединков. Британец в своем активе имеет 18 побед, из которых 17 нокаутам, а также одну ничью.

Напомним, что в последнем бою Александр Усик одолел Тайсона Фьюри. Все три судьи отдали победу украинскому чемпиону единогласным решением – 116:112.