Шон Портер поделился мыслями относительно современных боксеров. В частности, бывший чемпион мира отметил Короля супертяжелого веса Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой talkSPORT.

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Хорошая награда для Усика

Шон Портер заявил, что ему не нравится, когда сравнивают боксеров прошлых эпох с современным поколением. По его мнению, представители 50-х и 60-х годов не смогут сравниться с нынешними бойцами.

Американский боксер также поделился мыслями относительно Александра Усика, отметив его качества. Бывший чемпион мира выделил достижения украинского чемпиона в профессиональном ринге.

Усик – невероятный боец, и я могу это сказать, ведь делил с ним ринг. В нашем стиле есть гораздо больше содержания, чем кажется на первый взгляд. Я считаю, что среди этого и прошлого поколений он является одним из лучших бойцов всех времен как в тяжелом, так и в супертяжелом весе. То чего он достиг, и то как он это сделал, впечатляет. Он поднялся в хевивейт, когда был меньше по размерам, он заставил это выглядеть легко,

– сказал Портер.

Отметим, что Александр Усик может в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. Украинский боксер ждет поединок между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером в Эр-Рияде.

Бой за титул IBF между британцем и новозеландским боксером должен состояться 22 февраля. Победитель поединка получит шанс встретиться в ринге с украинским чемпионом Александром Усиком.