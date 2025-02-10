В нем Даниэль Дюбуа будет защищать свой титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте. Если "Динамит" победит Джозефа Паркера, то будет иметь шанс подраться за "абсолют" с Александром Усиком, которому он еще раньше бросил вызов.

Вот так Неприятный сценарий: Усик может потерять чемпионские пояса

Может ли кто-то победить Усика

Дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри Питер Фьюри высказал свое мнение относительно Усика и его непобедимого статуса. Родственник "Цыганского короля" рассказал, есть ли кто-то из современных боксеров, которые могли бы нанести украинцу первое в карьере поражение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Усик замечательный боксер. Он одолел всех супертяжей. Да, он лучший. Я не знаю, есть ли еще кто-то, с кем он может подраться. У Александра невероятный боксерский интеллект, замечательная физическая форма, он заслуживает признания. Не думаю, что сейчас есть такие боксеры, которые могут его победить,

– сказал дядя Тайсона.

Справка. За спиной Усика все 23-ти победные бои (14 – нокаутом).

Напомним, что именно Усик дважды победил Тайсона Фьюри в 2024-м году. После этих неудач британец в очередной раз в своей карьере попрощался с боксом.

Отметим, что конголезский боксер Мартин Баколе и его тренер считают, что могут победить Усика. Также непобедимому украинцу бросал вызов китайский супертяжеловес Чжан Чжилей, который тоже 22 февраля встретится с Агитой Кабаелом.