У ньому Даніель Дюбуа захищатиму свій титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті. Якщо "Динаміт" переможе Джозефа Паркера, то матиме шанс побитись за "абсолют" із Олександром Усиком, якому він ще раніше кинув виклик.

Оце так Неприємний сценарій: Усик може втратити чемпіонські пояси

Чи може хтось перемогти Усика

Дядько та колишній тренер Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі висловив свою думку щодо Усика та його непереможного статусу. Родич "Циганського короля" розповів, чи є хтось із сучасних боксерів, які могли б завдати українцю першої у кар'єрі поразки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Усик чудовий боксер. Він здолав усіх супертяжів. Так, він найкращий. Я не знаю, чи є ще хтось, з ким він може побитися. В Олександра неймовірний боксерський інтелект, чудова фізична форма, він заслуговує визнання. Не думаю, що зараз є такі боксери, які можуть його перемогти,

– сказав дядько Тайсона.

Довідка. За спиною Усика усі 23-ти переможні бої (14 – нокаутом).

Нагадаємо, що саме Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі у 2024-му році. Після цих невдач британець вчергове у своїй кар'єрі попрощався із боксом.

Відзначимо, що конголезький боксер Мартін Баколе та його тренер вважають, що можуть перемогти Усика. Також непереможному українцю кидав виклик китайський супертяж Чжан Чжілей, який теж 22 лютого зустрінеться із Агітою Кабаєлом.