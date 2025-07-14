Также украинский чемпион успел проехаться по лондонским улочкам на специальном автобусе. Александр Усик решил посмеяться над Даниэлем Дюбуа, сыграв на камеру, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Как Усик искал Дюбуа посреди Лондона?

Украинский боксер прибыл в Лондон в роскошном костюме и искал будущего соперника прямо на улицах Великобритании. Усик начал выкрикивать имя британца, спрашивая прохожих, где "Динамит".

Где Даниэль?

– кричал Усик.

После чего засмеялся и сделал несколько фото на фоне Лондона.

Видео, как Усик звал Дюбуа посреди Лондона

Александр Усик стремится найти Даниэля Дюбуа



️ Купить Усик против Дюбуа 2 СЕЙЧАС - ссылка в биографии #UsykDubois2 | 19 июля | Прямая трансляция эксклюзивно на DAZN pic.twitter.com/weBXQ3XYQX - DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 14 июля, 2025

Ранее Усик выкладывал в своем аккаунте в тикток видео из тренировочного лагеря, в котором прислал воздушный поцелуй Даниэлю Дюбуа. Александр набрал отличную физическую форму и готов побеждать британца 19 июля на "Уэмбли".

Напомним, что на кону их реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Их первая битва закончилась победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав.