В команде Усика впервые отреагировали на громкие обвинения экс-промоутера Красюка

Александр Усик в предыдущем бою одержал сложную победу над Рико Верховеном. Из-за неубедительного выступления боксер и его команда подверглись критике.

Якуб Хицкий, специалист по физической подготовке Усика, заверил, что подготовка украинца к бою была безупречна. Об этом сообщает Sportowe Fakty.

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Член команды Усика ответил на критику

Он отметил, что вопреки распространенным мнениям, перед боем с Верховеном не было никакого "расслабления".

Была тяжелая работа и хорошая подготовка,

– сказал специалист.

Однако Хицкий заявил, что команда Александра анализирует, почему во время боя он был менее активен на ногах. Именно на этот аспект обращали внимание эксперты, говоря о том, что Усик потерял свою прежнюю скорость.

Верховен в бою против Усика опроверг прогнозы всех экспертов, которые считали, что Александр одержит легкую победу. По мнению Хицкого, успех украинца приуменьшают на фоне того, что Рико превзошел ожидания. Команда же чемпиона мира относится к этой ситуации с аналитическим подходом.

Усик был очень последователен и придерживался выбранной стратегии. Он чувствовал и видел, что соперник дерётся открыто. Понимал, что нужно попасть серией ударов. Он искал позицию и стабильность, но раунды шли. В конце концов он все же попал своей комбинацией и победил,

– сказал Хицкий.

В конце концов, специалист подчеркнул, что многие замечания несправедливы. В частности, речь идет о критике, мол, нынешняя команда Усика пытается искусственно продлевать его карьеру и вводит боксера в заблуждение относительно его возможностей.

"Наша команда создавалась в течение многих лет для того, чтобы оптимизировать его подготовку к боям. Сейчас наша цель и роль абсолютно понятны. Усик должен завершить карьеру в нужный момент, не потерпев ни одного поражения", – резюмировал Хицкий.

Кто критикует Усика