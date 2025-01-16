"Возраст всех догонит": легенда бокса объяснил, почему Усик должен завершить карьеру

Александр Усик после второго боя с Тайсоном Фьюри остается непобежденным боксером. Многие считают, что украинскому чемпиону стоит завершить карьеру, ведь ему нечего доказывать.

Эвандер Холифилд поделился мнением относительно Усика. Легенда бокса считает, что 37-летний спортсмен должен завершить профессиональные выступления в ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Почему Усик должен завершить карьеру?

Эвандер Холифилд высказался относительно карьеры Александра Усика. Легендарный боксер объяснил, почему украинский чемпион должен завершить выступления.

Также американец подчеркнул, что Усик может завершить карьеру в одном случае. Если он вполне доволен своими достижениями и успехами.

Холифилд также отметил, что только Александр может принять правильное решение относительно своего будущего.

Александр может просто уйти и сказать, что для него достаточно или может снова рискнуть и дать кому-то шанс. Победит ли он? Никто не знает. Я ушел на пенсию, потому что это было желание моей мамы. Но я не был готов сдаться даже после поражений. Не надо заходить так далеко, когда не можешь победить низкоуровневых соперников, только потому, что эти ребята моложе. Возраст всех настигнет,

– сказал Холифилд.

Напомним, что в последнем поединке Александр Усик единогласным решением судей победил Тайсона Фьюри. После чего украинский чемпион принял вызов от Даниэля Дюбуа.