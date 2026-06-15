"Он не футболист": игрок "Полесья" охарактеризовал сильные и слабые стороны Усика на поле

Александр Усик в настоящее время является вице-президентом футбольного клуба "Полесье". Впрочем, ещё зимой он проводил тренировочные сборы вместе с футболистами и даже сыграл в одном из контрольных матчей.

Игрок "Полесья" Александр Андриевский в интервью сайту "Трибуна" вспомнил, каким был Александр Усик во время сборов житомирской команды в Испании. Как на тренировках, так и во время матчей.

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Как Андриевский описал Усика на футбольном поле?

Александр Андриевский рассказал, что Александр Усик может прекрасно выполнять роль силового нападающего. Правда, по координации чувствуется, что он не футболист, а все-таки боксер. Он очень крупный и не такой резкий.

Однако в борьбе он очень силен,

– отметил футболист "Полесья".

Он продолжил, что также одной из достоинств Усика, как футболиста, является хорошая игра головой.

Что Андриевский рассказал о совместных тренировках с Усиком?

По словам игрока житомирской команды, Усик – такая фигура, о которой нужно постоянно говорить. Он этого заслуживает. Он прославляет и Украину, и "Полесье" на весь мир. Дольше всего Андриевский провел с ним именно на сборах в Испании.

"Тогда он выходил за нас и был с нами в раздевалке. А еще у нас была командная встреча, на которой нам всем вместе удалось пообщаться", – подчеркнул Андриевский.

Он добавил, что Усика всегда интересно послушать, потому что он номер один в мире. От такого спортсмена всегда полезно узнать, как он готовится, как он питается. А еще запомнилось то, как боксер эмоционально заряжал футболистов перед матчем.

Что известно о футболе в жизни Усика?