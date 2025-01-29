Легендарный Холифилд назвал ошибку, которую может совершить Усик

Александр Усик победил всех соперников на своем пути и ему больше нечего доказывать. Украинский чемпион может спокойно завершать карьеру на вершине мирового бокса.

Эвандер Холифилд поразмышлял над будущим Короля хевивейта. Легенда бокса считает, что "Неоспоримый" близок к совершению ошибка, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Что не стоит делать Усику?

Эвандер Холифилд отметил, что любое решение Александра Усика относительно своего будущего будет правильным. Однако украинский чемпион должен все тщательно обдумать, чтобы не допустить ошибки.

Легендарный боксер назвал единственный фактор, который не под силу даже такому великому чемпиону Александру Усику. Поэтому украинец должен вовремя сказать себе стоп.

Иногда некоторые боксеры заходят очень далеко и не могут остановиться. Возраст берет свое и всегда находится молодой боксер, который тебя победит,

– сказал Холифилд.

Напомним, что Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри принял вызов от Даниэля Дюбуа. Однако "Динамит" должен провести бой с Джозефом Паркером и защитить титул IBF.

Бой между британским боксером и новозеландцем состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Победитель поединка сможет встретиться в очном противостоянии с украинским супертяжем.