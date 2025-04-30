Усик назвал соперника для прощального поединка: кого выбрал чемпион
- Александр Усик 19 июля 2025 года сразится с Даниэлем Дюбуа в реванше.
- Усик планирует провести еще один бой и завершить боксерскую карьеру.
Александр Усик близок к завершению боксерской карьеры. Украинский чемпион достиг вершины в профессиональном ринге и навсегда вписал свою фамилию в историю этого вида спорта.
Король хевивейта заговорил о завершении карьеры. Александр Усик назвал желаемого соперника, с которым планирует провести прощальный бой, сообщает 24 канал со ссылкой на Mail Sports Boxing.
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Усик планирует трилогию
19 июля 2025 года на "Уэмбли" состоится адский реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. После которого украинский чемпион планирует провести последний бой в карьере.
Король хевивейта склоняется к тому, чтобы в третий раз подраться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри, однако преимущество все-таки на стороне "Цыганского короля".
Я думаю, что два боя и достаточно. Если я так говорю, то это правда. Я думаю, что мне осталось провести два боя. Сейчас сосредоточен на Даниэле Дюбуа. У меня есть два варианта: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри,
– сказал Усик.
Напомним, что Александр Усик дважды дрался с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. В обоих поединках украинский чемпион непременно одерживал победу над британцами.
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