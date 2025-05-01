Обидчик Ломаченко наградил Усика в США: в какой номинации победил украинский чемпион

Ассоциации американских журналистов (BWAA) вручила награды лучшим боксерам прошлого года и известным функционерам. Одну из наград получил Александр Усик.

Награждение состоялось в американском Нью-Йорке. Ассоциации американских журналистов признала Александра Усика лучшим боксером 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм WBA.

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В США отметили Усика

Непобедимый украинский боксер получил награду из рук Теофимо Лопеса, бывшего обидчика Василия Ломаченко. Украинец продолжает собирать боксерские награды.

Видео награждения Усика

В прошлом году Усик дважды победил по решению судей Тайсона Фьюри. После первой победы Александр, отыграл пояс WBC у "Цыганского короля", став абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса. Было это в мае 2024-го. В декабре того же года украинец торжествовал в реванше. Оба поединка состоялись в саудовском Эр-Рияде.

К слову, BWAA наградила также менеджера украинского боксера. Эгис Климас стал лучшим менеджером 2024-го года.

Напомним, что Усик официально получил реванш с Дюбуа, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Боксеры выйдут в ринг 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли". Первая встреча осталась за Александром, который одолел Даниэля техническим нокаутом в 9-м раунде.