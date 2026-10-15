В первую пятерку также вошли британец Фабио Уордли и хорват Филип Хргович. Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте спортивного портала.

Как выглядит новый рейтинг от ESPN

Шестое место занимает бывший чемпион мира Энтони Джошуа, седьмое – британский боксер Мозес Итаума, а восьмое – новозеландец Джозеф Паркер.

Девятую строчку рейтинга занимает немецкий боксер Агит Кабаель, а замыкает десятку кубинец Фрэнк Санчес.

Топ-10 лучших боксеров в супертяжелом весе по версии ESPN

Александр Усик (Украина). Тайсон Фьюри (Великобритания). Даниэль Дюбуа (Великобритания). Фабио Уордли (Великобритания). Филип Хргович (Хорватия). Энтони Джошуа (Великобритания). Мозес Итаума (Великобритания). Джозеф Паркер (Новая Зеландия). Агит Кабаель (Германия). Фрэнк Санчес (Куба).

Что известно о последних боях Усика

Свой предыдущий поединок Усик провел 23 мая в египетской Гизе против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Украинец одержал победу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

Ранее команда Усика вела переговоры о поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в США. Однако в октябре стало известно, что стороны не смогли прийти к соглашению из-за финансовых разногласий.

Также появилась информация о том, что украинский спортсмен заинтересован в поединке против непобедимого американца Дэвида Бенавидеса.