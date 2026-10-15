Усик вновь "обогнал" Фьюри и Дюбуа в рейтинге лучших боксеров в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик сохранил первое место в рейтинге лучших боксеров в супертяжелом весе по версии ESPN. В тройку лидеров также вошли британцы Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа.
В первую пятерку также вошли британец Фабио Уордли и хорват Филип Хргович. Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте спортивного портала.
Как выглядит новый рейтинг от ESPN
Шестое место занимает бывший чемпион мира Энтони Джошуа, седьмое – британский боксер Мозес Итаума, а восьмое – новозеландец Джозеф Паркер.
Девятую строчку рейтинга занимает немецкий боксер Агит Кабаель, а замыкает десятку кубинец Фрэнк Санчес.
Топ-10 лучших боксеров в супертяжелом весе по версии ESPN
- Александр Усик (Украина).
- Тайсон Фьюри (Великобритания).
- Даниэль Дюбуа (Великобритания).
- Фабио Уордли (Великобритания).
- Филип Хргович (Хорватия).
- Энтони Джошуа (Великобритания).
- Мозес Итаума (Великобритания).
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия).
- Агит Кабаель (Германия).
- Фрэнк Санчес (Куба).
Что известно о последних боях Усика
Свой предыдущий поединок Усик провел 23 мая в египетской Гизе против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Украинец одержал победу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.
Ранее команда Усика вела переговоры о поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в США. Однако в октябре стало известно, что стороны не смогли прийти к соглашению из-за финансовых разногласий.
Также появилась информация о том, что украинский спортсмен заинтересован в поединке против непобедимого американца Дэвида Бенавидеса.