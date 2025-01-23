"Полностью уничтожит": назван боксер, с которым не стоит драться Усику

Майрис Бриедис поделился мыслями относительно Александра Усика. Бывший чемпион мира назвал боксера, который может нанести немало проблем украинскому чемпиону.

Латвиец считает, что Усику не стоит драться с Джеем Опетаей. По его мнению, у Александра нет шансов против австралийского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Dailysports.

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Усик должен завершить карьеру

Майрис Бриедис высказался относительно возможного поединка между Александром Усиком и Джеем Опетаей. Бывший чемпион мира подчеркнул, что украинцу однозначно не нужно возвращаться в крузервейт ради боя с австралийцем.

Латвиец отметил, что Усик постоянно набирал вес, а в случае его уменьшения для возвращения в крузервейт, его организм будет находиться в большом стрессе. Поэтому Александру лучше завершить карьеру и уйти непобежденным.

Если Усик снова перейдет в крузервейт и проведет там поединок против Опетаи, то австралиец просто его размажет. Не просто выиграет, а полностью уничтожит. Александр долго набирал этот вес, эту мышечную массу, поэтому если сейчас сбросит вес, то у него не будет сил. Поэтому я уверен, что Опетая выиграет Усика,

– объяснил Бриедис.

Отметим, что ранее Джей Опетая прокомментировал возможный бой с Александром Усиком. Для начала австралиец хочет стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а затем подняться в хевивейт, где планирует драться с украинцем.

Напомним, что последний раз Александр Усик появлялся в ринге 21 декабря 2024 года в поединке против Тайсона Фьюри. Украинский супертяжеловес победил "Цыганского короля" единогласным решением судей и подтвердил звание "Безоговорочного".