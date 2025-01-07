"Это зверь": спарринг-партнер Усика назвал боксера, который может одолеть украинца

Мартин Баколе поделился мыслями относительно Александра Усика. Конголезский супертяжеловес постоянно проявляет желание драться с украинским чемпион в ринге.

31-летний боксер был спарринг-партнером Усика в тренировочном лагере. Он назвал имя того, кто может победить украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Баколе сделал дерзкое заявление

Мартин Баколе заявил, что единственный боксер, который может отправить в нокаут Александра Усика – это он сам Мартин Баколе. Конголезец отметил, что говорит это на протяжении последних 5 лет.

Конголезский супертяж заметил, что это подтвердил менеджер Усика, когда он через видеосвязь подошел и сказал ему: "Этот парень завтра будет чемпионом мира". Баколе заметил, что менеджер сделал такой вывод из-за того, что видел их спарринги в Великобритании.

Усик и его команда знают, что единственный человек, который сейчас может его побить – это я. Пусть это просто спарринги, но и я знаю, и они знают, что Мартин Баколе – это зверь. Как только я выхожу в ринг, мне безразлично, кто и что ты делаешь. Я выхожу, чтобы оторвать сопернику голову,

– сказал Баколе.

Конголезский боксер отметил, что все об этом знают и поэтому боятся его. Он в очередной раз подчеркнул,, что он единственный, кто победит и нокаутирует Александра Усика.

Отметим, что Мартин помогал украинскому чемпиону готовиться к бою с Тайсоном Фьюри. По словам Баколе, он однажды изменений отправить в нокаут Александра Усика в спарринге.