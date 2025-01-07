31-річний боксер був спаринг-партнером Усика у тренувальному таборі. Він назвав ім'я того, хто може перемогти українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Баколе зробив зухвалу заяву

Мартін Баколе заявив, що єдиний боксер, який може відправити в нокаут Олександра Усика – це він сам Мартін Баколе. Конголезець зазначив, що каже це протягом останніх 5 років.

Конголезький супертяж зауважив, що це підтвердив менеджер Усика, коли він через відеозв'язок підійшов і сказав до нього: "Цей хлопець завтра буде чемпіоном світу". Баколе зауважив, що менеджер зробив такий висновок через те, що бачив їх спаринги в Великій Британії.

Усик і його команда знають, що єдина людина, яка зараз може його побити – це я. Нехай це просто спаринги, але і я знаю, і вони знають, що Мартін Баколе – це звір. Щойно я виходжу в ринг, мені байдуже, хто і що ти робиш. Я виходжу, щоб відірвати супернику голову,

– сказав Баколе.

Конголезький боксер зазначив, що всі про це знають та тому бояться його. Він вкотре наголосив на тому, що він єдиний, хто переможе та нокаутує Олександра Усика.

Зазначимо, що Мартін допомагав українському чемпіону готуватись до бою з Тайсоном Ф'юрі. Зі слів Баколе, він одного разу змін відправити в нокаут Олександра Усика у спарингу.