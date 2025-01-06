Джей Опетая висловився про звитягу українця над британським боксером. Чемпіон IBF у важкій вазі розповів про свої емоції після поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Усик не зупиняється

Австралійський боксер розповів про те, що сподівався побачити у реванші між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Опетая відзначив якості українського чемпіона, які принесли йому перемогу.

Чемпіон IBF у важкій вазі зазначив, що Олександр Усик не зупиняються. Він також підкреслив, що такого великого суперника, як Тайсон Ф'юрі, важко здолати у поєдинку.

Джей Опетая висловив повагу українському чемпіону, адже він проробив важку працю задля своєї перемоги.

Я хотів побачити іншу версію Ф'юрі. Я хотів, щоб він зробив більше, але, мабуть, це було саме те. Усик – просто тварина. Він звір. Він чортів маленький кролик,

– сказав Опетая.

Австралійський боксер підкреслив. що Тайсону Ф'юрі потрібна була машина часу, аби повернутись у 2015 рік. Він зазначив, що лише молодий "Циганський король" міг впоратись з Олександром Усиком.

Джей Опетая також висловився щодо можливості битись з українським чемпіоном. Австралієць сказав, що, якщо буде така нагода, то він не відмовиться від поєдинку.