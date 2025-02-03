"Он начал кричать": известный боксер рассказал, как избил Усика в спарринге

Мартин Баколе любит говорить об Александре Усике. Конголезский боксер с большим желанием хочет встретиться с украинским чемпионом в ринге, а не только в тренировочном лагере, как спарринг-партнер.

Мартин Баколе вспомнил тренировки с Александром Усиком. По его словам, он знает, как победить Короля хевивейта в поединке, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Баколе знает, как победить Усика

Мартин Баколе рассказал, что смог победить Александра Усика в спарринге. Конголезский супертяжеловес признался, что тренер украинца нервничал и злился, ведь его подопечный ничего не мог сделать.

Баколе рассказал о слабых местах Усика, отметив, что он, как и каждый боксер уязвим к ударам по корпусу. Мартин отметил, что в спарринге с Александром он использовал приемы, которым его научил брат.

Первый раз, когда я приехал на спарринги в Украину, его тренер просил его делать определенные вещи, но он не смог, потому что я все блокировал. Он даже начал кричать, остановил спарринг, был злым. Я создал ему проблемы,

– рассказал Баколе.

Конголезский боксер подчеркнул, что он остановил украинского чемпиона в спарринге не только ударом по корпусу. Мартин отметил, что Усик и его команда хорошо знают об этом, но не раскрывают подробностей.

Мартин Баколе считает, что вряд ли Александр Усик настроен провести бой с ним. Ведь он уязвим не только к ударам по корпусу. Конголезец также отметил, что он хорошо изучил украинского боксера и знает, как остановить его.

Напомним, что Александр Усик последний раз дрался в декабре 2024 года против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион удачно защитил титулы и принял вызов от Даниэля Дюбуа.