Мартін Баколе пригадав тренування з Олександром Усиком. З його слів, він знає, як перемогти Короля хевівейту у поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Баколе знає, як перемогти Усика

Мартін Баколе розповів, що зміг перемогти Олександра Усика у спарингу. Конголезький супертяж зізнався, що тренер українця нервував та злився, адже його підопічний нічого не міг зробити.

Баколе розповів про слабкі місця Усика, зазначивши, що він, як і кожний боксер вразливий до ударів по корпусу. Мартін зазначив, що у спарингу з Олександром він використав прийоми, яких його навчив брат.

Перший раз, коли я приїхав на спаринги в Україну, його тренер просив його робити певні речі, але він не зміг, бо я все блокував. Він навіть почав кричати, зупинив спаринг, був злим. Я створив йому проблеми,

– розповів Баколе.

Конголезький боксер підкреслив, що він зупинив українського чемпіона у спарингу не тільки ударом по корпусу. Мартін зазначив, що Усик та його команда добре знають про це, але не розкривають подробиць.

Мартін Баколе вважає, що навряд чи Олександр Усик налаштований провести бій з ним. Адже він вразливий не тільки до ударів по корпусу. Конголезець також зазначив, що він добре вивчив українського боксера та знає, як зупинити його.

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився у грудні 2024 року проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон вдало захистив титули та прийняв виклик від Даніеля Дюбуа.