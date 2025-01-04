Эта новость вызвала бурное обсуждение в британских СМИ. Усик может отказаться от пояса ради реванша между Кличко и Тайсоном Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

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Усик может посодействовать Кличко

Владимир Кличко собирается вернуться на ринг в 2025 году. Он может побить рекорд американца Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в своей весовой категории.

По данным британских медиа, для этого Александр Усика должен отказаться от пояса WBC. Таким образом титул станет вакантным и его смогут разыграть в реванше Владимир Кличко и Тайсон Фьюри.

Справка. После первой победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик отказался от пояса IBF. Тогда вакантный титул получил Даниэль Дюбуа в поединке с Энтони Джошуа.

Напомним, что Кличко-младший и "Цыганский король" ранее встречались между собой. Тогда в ноябре 2015 года победу в ожесточенном поединке одержал британский боксер.