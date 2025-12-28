Усик может остаться без титулов: промоутер поделился деталями

Александр Усик недавно отказался от титула WBO. Чемпионский пояс перешел от украинского боксера к британцу Фабио Уордли.

Однако Усик еще владеет титулами WBC, WBA и IBF. Фрэнк Уоррен высказался о ситуации вокруг чемпионских поясов украинского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Что Уоррен сказал о титулах Усика?

Промоутер отметил, что Усик провел только один бой, что затормозило другие топовые титульные поединки, ведь он владеет всеми поясам. Однако уже в следующем году он должен будет проводить защиты.

Если он этого не сделает, то будет вынужден отказаться от титулов,

– сказал Уоррен.

Ранее в команде Усика назвали сенсационного боксера, с которым может подраться "Король хевивейта". Он является главным претедентом на чемпионский титул WBC.

С кем может подраться с Усиком?

По информации WBN, Сергей Лапин рассказал, что Усик может подраться против Агита Кабаэла.

"Усик будет драться с тем, с кем захочет, и тогда, когда захочет – он это заслужил. Конечно, в рамках правил санкционирующих организаций. Бой с Агитом Кабаелем – один из возможных вариантов, но окончательное решение остается за нами", – сказал Лапин.

Напомним, что Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер бросил вызов Деонтею Уайлдеру.

Что известно о бое Усик – Уайлдера?