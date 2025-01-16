"Может получить шанс": Усику предложили бой за титул в третьей весовой категории
Александр Усик в 2024 году дважды победил Тайсона Фьюри и доказал свое величие. После этого с украинским чемпионом стремятся провести бой немало боксеров.
Александр Усик может получить пояс бриджервейте. Чемпион мира WBC Кевин Лерена готов драться с украинским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на Worldboxingnews.
Читайте также "Мне плевать, жду звонка": чемпион мира бросил вызов Усику
Лерена о бое с Усиком
Кевин Лерена отметил, что хотел бы встретиться с Александром Усиком в ринге. Южноафриканский боксер считает, что украинец заслужил, ведь победил всех сильнейших.
Александр является лицом бокса и может делать все, что захочет. Мне никогда не предлагали бой с украинцем, но он может получить шанс покорить третий дивизион,
– сказал Лерена.
Напомним, что Александр Усик становился чемпионом в крузервейте и хевивейте. Бриджервейт – это промежуточная категория между тяжелой и супертяжелой весовыми категориями, которая создана, чтобы между боксерами не было большой разницы в весе.